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الليلة.. القمر الأحدب يقترن بقلب الأسد في سماء مصر والوطن العربي

10:43 م الخميس 25 مارس 2021
الليلة.. القمر الأحدب يقترن بقلب الأسد في سماء مصر والوطن العربي

القمر الأحدب

كتب – يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، عقب غروب الشمس، اليوم الخميس، 25 مارس 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

وأضاف أبو زاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية "فيسبوك" أن هذا النجم يسمى أيضا (ألف) الأسد كما يدعى (نجم المنجل)، متابعا: فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.

وتابع أبو زاهرة: وبغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة، ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلا يوم غد سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.

القمر الأحدب نجم قلب الأسد الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة

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