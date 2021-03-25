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الصحة: 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

10:40 م الخميس 25 مارس 2021
الصحة: 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، تلقي أكثر من 35 ألف مواطن لقاح كورونا على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا كان في ديسمبر الماضي.

وشدد عبالفتاح، في تصريحات له اليوم، على ضرورة الالتزام بضوابط العزل المنزلي، ومن يشعر بأي أعراض عليه اللجوء لأي منشأة طبية، لافتا إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا.

وأشار إلى أن تعديل بروتوكولات علاج أعراض فيروس كورونا في كافة المستشفيات الحكومية لملائمة تطورات الفيروس، مناشدا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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