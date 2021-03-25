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شراء واستثمار.. ريل جيت العقاري: المعرض يوفر عروض وتسهيلات في السداد لـ 180 مشروعا

10:28 م الخميس 25 مارس 2021
شراء واستثمار.. ريل جيت العقاري: المعرض يوفر عروض وتسهيلات في السداد لـ 180 مشروعا

معرض ذا ريل جيت العقاري


كتب-محمد عبدالناصر:

قال أحمد غازي رئيس شركة إيه سى جى أى تى إف، لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن فكرة معرض ذا ريل جيت جاءت لملء فجوة الطلب فى السوق العقارية، لافتا إلى أن المعرض يلبي احتياجات السوق على عدة محاور.

وأضاف غازي، في تصريحات على هامش المعرض، الخميس، أن المحور الأول يعتمد على مخاطبة احتياجات الجماهير من خلال زيارتهم للمعرض ووجود ما يحتاجونه فيه سواء وحدات سكنية بمساحات وأسعار مختلفة أو وحدات تجارية أو إدارية وذلك من خلال عدد من العروض المختلفة فى السداد، وثانيا يستهدف من يبحث عن فرصة استثمارية في السوق العقاري.

وأوضح أن المعرض حصل على موافقة 38 مطورا عقاريا للمشاركة فيه خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل، كما أنه أول معرض عقارى ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يتم طرح ما يقرب من 180 مشروعا متنوعا بين سكنى وإدارى وتجاري، منهم 40 مشروعا تشهدها مصر لأول مرة ، كما سيتم تقديم عروض خاصة خلال المعرض وتسهيلات فى السداد.

وأكد أن القطاع العقارى لم يتأثر بجائحة كورونا، وهو ما ظهر فى الأرقام الصادرة عن الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، والتى أكدت أن مصر شهدت تطوراً فى مبيعات العقار خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 15 إلى %25 .

وتابع أن المستهدف زيادة نسبة المبيعات ما بين 20 إلى %25 خلال 2021.

معرض ذا ريل جيت سوق العقارات أحمد غازي

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