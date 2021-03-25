الرئيس دفع من جيبه الخاص.. أسامة الأزهري يكشف كيفية حل مشكلة الغارمات

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، كيفية قضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشكلة السيدات الغارمات من خلال المجلس الاستشاري للرئاسة.

وقال الأزهري في بيان له، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعالجة جذرية لقضية الغارمات منذ سنوات، و دفع من ماله الخاص مبلغًا لكل سيدة غارمة، وتوجهنا إلى أكثر من سجن وتم الإفراج عن عدد كبير من الغارمات.

وأضاف أن علاج جذور مشكلة الغارمات تبدأ من عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مشيرا إلى أن المبالغة في تكاليف الزواج ظاهرة مقلقة، ويترتب عليها آثار فى غاية الضرر، لافتا إلى أنه لا يجب النظر للسيدة الغارمة العائدة إلى منزلها بنظرة غير عادية.

وقال أسامة الأزهري، إنه من واجبنا جميعا مد يد العون لسيدات مصر خاصة الفئات الأولى بالرعاية لعودة السيدات لأسرهن وأبنائهن.

ونوه إلى أن سبب رفع تكاليف الزواج هو ابتعاد الناس عن سنة النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتيسير فيها؛ حيث قال: "إن أقلهن مهرا أعظمهن بركة" مشيرًا إلى أنه يجب علينا أن نستشهد بالشريعة والأحاديث فى تحديد تكاليف الزواج، حيث ابتعدنا عن تلك الأحاديث وعليه انتشرت تلك الأفكار والأمور"، مشددًا على أن هذه الظاهرة تسببت فى تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، وأيضا تسببت فى مشكلة الغارمات.