الليلة.. السياحة تطلق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءً من مساء اليوم الخميس، بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك وفقاً للخطة الدعائية المقررة والمعتمدة من لجنة "خبراء الترويج السياحي" التي شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن هذه الحملة الدعائية ستتضمن ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية.

وتضمنت هذه الحملة الدعائية، شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث الذي سيُبهر العالم، ستقوم عدد من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناة اليوتيوب الرسمية للهيئة Experience Egypt، كما ستقوم عدد من المواقع الإلكترونية بنقل هذا البث المباشر من خلال قناة اليوتيوب.

جدير بالذكر، أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.