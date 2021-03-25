لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد عبادالرحمن بمديرية أوقاف كفر الشيخ

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم، غلق مسجد عباد الرحمن بالكوم الأحمر بمديرية كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِه، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

وأكدت اللجنة أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وأهابت بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، مؤكدة أن الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

وشددت اللجنة على أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وأهابت برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونون سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل ).

ودعت الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

كانت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، قررت أول أمس، غلق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بالمنوفية وقنا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه تم غلق مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والثاني التوحيد بناحية المساكن ببندر قنا بمحافظة قنا.