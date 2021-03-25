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وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

06:00 م الخميس 25 مارس 2021
وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب – محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، لدفع العمل فى المشروعات الكبرى، التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، وأنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

ونص قرار وزير الإسكان، على تولى المهندس عصام محمد أحمد بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أسامة عبد الغني المرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس خالد حسن محمد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس عبدالرؤوف حامد عبدالرؤوف، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور.

ونص القرار على تولي المهندس عبداللطيف عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس وائل محمد سمير السيد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عادل محمد محمد عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ومكلف بمأمورية عمل نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس أحمد على محمد حسن، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس علاء الدين على الحضري، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد عبدالمنصف يونس، مهندس ميكانيكا بقطاع التنمية وتطوير المدن، العمل مشرفاً على منظومة المياه بمدن قطاع غرب بالإضافة إلى عمله.

وأصدر الوزير، قراراً بتولى المهندس أشرف عبدالرحمن فتح الله، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على أجهزة مدن (العاشر من رمضان - العبور الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وكذا تولى المهندس رمضان خيري رمضان العدس، من درجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على أجهـزة مـدن (الصالحية الجديدة - بورسعيد الجديدة "سلام")، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان أجهزة المدن الجديدة

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