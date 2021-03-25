اقتصادية الشيوخ تبدأ مناقشة قانون الصكوك

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سري الدين، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون.

وينعقد اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، ويشارك في الاجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ.

وقال النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم هي أول جلسة يحضرها ممثلي الحكومة للاستماع إلى وجهة نظرهم في فلسفة مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة التي وضعتها خلال مناقشاتها على مدار اجتماعات سابقة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عقدت أكثر من جلسة لمناقشته والاستماع لوجهات نظر الأعضاء، واليوم جلسة استماع لممثلي الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التي تصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبدأت اللجنة في الاستماع للمشاركين وبدأت بالاستماع لممثل الأزهر الشريف، ثم ستستمع لوزير المالية وممثل هيئة الرقابة المالية، وباقي ممثلي الحكومة.​