براتب يتخطى 3 آلاف ريال.. القوى العاملة: توفير فرص عمل للمصريين بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 20 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بمجموعة محمد يوسف الناغي من أكبر الشركات بالمملكة بجدة.

وبحسب بيان اليوم، يصل الراتب الأساسي لفرص العمل 2350 ريالا وتأمين طبي، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء على ما تحقق من مبيعات.

وأشار الوزير، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 20 فرصة عمل سيكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إنه تفاوض مع المجموعة لتوفير 20 فرصة عمل بالرواتب والمزايا المذكورة.

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