أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد فوزي المخرج بالقناة الأولى

03:43 م الخميس 25 مارس 2021
مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد فوزي المخرج بالقناة الأولى

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى أحمد فوزي المخرج بالقناة الأولى والذي توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان، الخميس: أحمد فوزي كان دمث الخلق ويحظى باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث أخرج عددا من الأعمال الفنية المتميزة منها مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010 كما عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في أعمال مثل "الدالي 2" و"أحلام في البوابة".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويه الصبر والسلوان.​

مجلس نقابة الإعلاميين أحمد فوزي القناة الأولى مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها البوروندي التعاون المشترك في مجال حماية البيئة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عواصف بحرية وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا