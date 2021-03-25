مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد فوزي المخرج بالقناة الأولى

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى أحمد فوزي المخرج بالقناة الأولى والذي توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان، الخميس: أحمد فوزي كان دمث الخلق ويحظى باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث أخرج عددا من الأعمال الفنية المتميزة منها مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010 كما عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في أعمال مثل "الدالي 2" و"أحلام في البوابة".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويه الصبر والسلوان.​