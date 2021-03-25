أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس هيئة الكتاب يتفقد اللمسات النهائية لمعرض الإسكندرية

03:01 م الخميس 25 مارس 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ قليل، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض الإسكندرية للكتاب والذي سينطلق في الخامسة من مساء اليوم الخميس، بأرض كوته بالشاطبي.

وكان الحاج على، قد أصدر قرارًا بفتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بالمعرض لمدة 3 أيام في الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021، بمقر هيئة الكتاب كورنيش النيل رملة بولاق.

يذكر، أن المعرض يقام على مساحة 2600 متر، بمشاركة 90 ناشرا، وتصل القدرة الاستيعابية للمعرض إلى نحو 600 زائر ويمنع دخول أى زائر فوق القدرة الاستيعابية، حرصا على سلامة الزائرين والعارضين، لذا يُمنع الدخول دون ارتداء القناع الواقي "الكمامة".​

معرض الإسكندرية هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب أرض كوته بالشاطبي

الخبر التالى:

الصحة العالمية: الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يكشف عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا