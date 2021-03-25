رئيس هيئة الكتاب يتفقد اللمسات النهائية لمعرض الإسكندرية

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ قليل، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض الإسكندرية للكتاب والذي سينطلق في الخامسة من مساء اليوم الخميس، بأرض كوته بالشاطبي.

وكان الحاج على، قد أصدر قرارًا بفتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بالمعرض لمدة 3 أيام في الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021، بمقر هيئة الكتاب كورنيش النيل رملة بولاق.

يذكر، أن المعرض يقام على مساحة 2600 متر، بمشاركة 90 ناشرا، وتصل القدرة الاستيعابية للمعرض إلى نحو 600 زائر ويمنع دخول أى زائر فوق القدرة الاستيعابية، حرصا على سلامة الزائرين والعارضين، لذا يُمنع الدخول دون ارتداء القناع الواقي "الكمامة".​