"ماونتن فيو" بقائمة الخمسة الكبار بسوق العقارات

الشركة تنشر مفهوم السعادة والحياة المتكاملة بمشروعاتها.. وتسعى لتحقيق مبيعات تتجاوز 12 مليار جنيه خلال 2021

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لطالما عُرفت "ماونتن فيو"، على مدار الـ15 عامًا الماضية، بتفانيها في تقديم الأفضل على مستوى الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية الخلابة، ونشر مفهوم السعادة في مشروعاتها المختلفة، وهو ما جعلها واحدة من كبرى الشركات العقارية في مصر، وحازت على ثقة أكثر من ١٤ ألف عميل في كافة أنحاء الجمهورية وحققت مبيعات خلال الأعوام القليلة الماضية تفوقت على كبرى المطورين ووضعتها ضمن قائمة الـ5 الكبار بالسوق العقاري بمبيعات 10.5 مليار جنيه في عام 2020 وتطمح لتحقيق 12 مليار جنيه مبيعات خلال 2021، لتتفوق على انجازات العام الماضي.

تملك "ماونتن فيو"، العديد من المشروعات بشرق وغرب القاهرة منها؛ "ماونتن فيو" 1 ، و"ماونتن فيو" 2، و"ماونتن فيو" هايد بارك بالقاهرة الجديدة، وماونتن فيو ريزيدنس، و"ماونتن فيو" أكتوبر بارك و"ماونتن فيو" جيزة بلاتو، و"تشيل أوت" بارك في مدينة السادس من أكتوبر، علاوةً على هذا فإن العائلات يحظون بوقت جميل سوياً في منزلهم الثاني في مشاريع "ماونتن فيو" في السخنة 1 والسخنة 2، و"ماونتن فيو" رأس الحكمة، "ماونتن فيو"، ومشروع Heartwork الذي يُعد أول مشروع إداري للسعادة في مصر والشرق الأوسط وغيرها من المشروعات الأخرى.

كما تمتلك "ماونتن فيو" محفظة أراضي تُعد من الأكبر في سوق العقارات المصري، والتي تلبي خُطط الشركة المستقبلية في تقديم المزيد من المشاريع التي وصلت إلى 15 مشروعاً على مستوى الجمهورية.

مؤخرا أطلقت "ماونتن فيو" مشروع "ماونتن بارك في قلب التجمع الخامس، باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه، يشمل المشروع 700 وحدة تتنوع بين الفيلات والـivilla يتم بناءها بتصميمات مستوحاة من الطبيعة بمزيج بين اللونين الأبيض والازرق وتتميز بطابع خاص يتماشى مع روح الطبيعة.

ويتميز "ماونتن بارك" بتصميم بمستوى 4 ارتفاعات مختلفة؛ ليحاكي تجربة الحياة فوق الجبال العالية والتلال، بكل تفاصيلها المبهرة والممتعة، بارتفاع يتراوح بين 260 إلى 300 متر فوق سطح البحر، لتطل المنازل على بحيرات وشلالات ومساحات شاسعة من الخضرة على تلال متباينة الارتفاع، لتوفر منظر طبيعي خلاب ليس فقط للمشاهدة، ولكن للاستمتاع بالحياة والاندماج فيها وإعادة التواصل مع الطبيعة بعيدًا عن زحام المدينة.

وفي إطار القيم التي تؤمن بها ماونتن فيو من بناء مجتمعات سعيدة في كل مكان تطأ أقدامها فيه وتأكيدًا لرؤية الشركة في تنمية مهارات ومواهب الأطفال والأجيال الصاعدة وخلق تجارب إيجابية وتطوير القيم المجتمعية، أطلقت "ماونتن فيو" برنامجاً لتطوير الشباب وذلك بهدف تنمية مهارات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 17 عاماً من القاطنين في جميع مشاريع "ماونتن فيو" ويستهدف البرنامج تعزيز المهارات الذاتية للأطفال مما يساهم في تشكيل شخصية تلك الأجيال الشابة التي ستشارك في مستقبل هذا الوطن.

وفي السياق ذاته، وضعت "ماونتن فيو" برنامج مُصمم خصيصاً للثقافة المصرية بهدف تطوير ثقافة الأطفال إذ يُركز على ربط العائلات والأطفال بثقافتهم الأصيلة وتقاليدهم الدافئة وتعريف الأطفال بتراثهم وحضارتهم من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

واستمراراً لمسيرتها، قررت "ماونتن فيو" إطلاق البرنامج التعليمي للتطوير العقاري، وهو الأول من نوعه في مصر، عام 2010 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فضلاً عن ذلك عقدت شراكة أخرى مع حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية، "أيه يو سي فينتشر لاب" لتمكين ودفع نمو رواد الأعمال بهدف إطلاق العنان لإمكاناتهم الحقيقية.