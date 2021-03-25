حركة تنقلات محدودة تضم 7 قيادات محلية بـ 3 محافظات

كتب- محمد نصار:

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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وتضمنت الحركة تنقلات وتعيينات لـ 7 قيادات محلية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.​