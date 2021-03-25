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البابا تواضروس يُدشن 3 مذابح في دير مار بقطر بالخطاطبة

12:42 م الخميس 25 مارس 2021
البابا تواضروس يُدشن 3 مذابح في دير مار بقطر بالخطاطبة

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصراوي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، 3 مذابح في كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر في الخطاطبة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير المجلس حديثا.

ودشن البابا المذبح الرئيسي على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والقبلي على اسم القديس يوسف النجار.

وترأس البابا قداس تدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا، وأذاعت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوكسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صلوات القداس.

وحرص البابا على التقاط صورة تذكارية مع نيافة الأنبا ساويرس أمام اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا كأول كنيسة على اسم الشهيدة في الكرازة المرقسية.

كما دشن البابا تواضروس أيقونة حضن الآب بكنيسة الشهيدة فيلومينا بدير، ودهن بزيت الميرون المذبح الرئيسي للكنيسة.​

البابا تواضروس كنيسة الشهيدة فيلومينا دير الشهيد مار الأنبا ساويرس

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