بمشاركة 9 كليات.. بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا و"هيئة محو الأمية"

كتب- أسامة علي:

وقع الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، لمشاركة طلاب الجامعة في مشروع محو الأمية.

جاء ذلك بحضور أحمد علي، مدير عام فرع الهيئة بالمنيا، والدكتور هاني نادي، منسق عام الجامعة.

وأكد عمري، على أهمية دور الجامعات في محو أمية المواطنين، تماشيا مع سياسة القيادة السياسية في تنمية وبناء المواطن المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المستهدف من الجامعات يوضع وفقٱ لمعايير وضوابط أهمها نسبة الأمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة المنيا، على أن الجامعة حصلت على المركز الثاني خلال دورة أكتوبر وأنها تعمل على تلافي السلبيات للوصول إلى الهدف، وبالفعل بدأ التحسن، ودليلا على ذلك تقدمت كلية الزراعة بطلب إلى مجلس الجامعة للاشتراك في مشروع محو الأمية برقم 527 بتاريخ 25/8/2020.

كما تقدمت كلية السياحة والفنادق بطلب للاشتراك في المشروع رقم 530 بتاريخ 27/10/2020، وتمت الموافقة عليهما، إضافة إلى 7 كليات تشارك بالمشروع ليصبح عدد الكليات المشاركة 9 كليات بالجامعة.

وأضاف عبدالنبي، أنه تم تعيين منسق لكل كلية تعمل في المشروع، موضحا أن الجامعة الآن تشارك في مبادرة حياة كريمة، وتم تكليف الطلاب للعمل بالمجتمعات المحددة للمبادرة لإدماج محو الأمية بالمبادرة بالمناطق التالية: (مركز أبوقرقاص - مركز ملوي - قرية أتليدم - مجلس قروي ابشادات). ​