القاهرة 17 درجة.. الأرصاد: أجواء لطيفة على شمال البلاد والرياح معتدلة
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كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود أجواء لطيفة على شمال البلاد معتدلة على جنوب البلاد.
وأضافت الهيئة، في بيان، الخميس: تسود رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 17 درجة، وعلى الإسكندرية 16 درجة.
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