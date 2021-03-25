بسبب المياه الجوفية.. طلب إحاطة بشأن تعرض المنازل بقرى مدينة السادات للخطر

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزير التنمية المحلية بشأن تعرض بعض المنازل للسقوط بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض قرى مركز السادات بالمنوفية نظرًا لعدم إدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي وهي قرى (الأخماس - الطرانة - أبونشابة) بالإضافة إلى أن هناك قرى بدأ مشروع الصرف الصحي بها منذ عام 2009، وتوقف العمل حتى الآن وهي (الخطاطبة، كفرداوود) حيث تم تركيب مواسير الصرف ببعض الشوارع وترك بعضها ولم يكتمل العمل بمحطات الرفع ومازال مشروع الصرف معلق العمل به.

وقال النائب أحمد أبوزيد، إن قرى (الأخماس - الطرانة - أبونشابة)، تعاني من ارتفاع حاد في منسوب المياه الجوفية الأمر الذي أدى إلى أن الأهالي تركوا الطابق الأول من منازلهم وأصبحت المنازل في خطر وآيلة للسقوط والشوارع ممتلئة بمياه الصرف الصحي وسيارات سحب المياه تقوم بضخها في الترع والمصارف وهو ما يسبب التلوث والأمراض للمواطنين والأطفال.

وطالب النائب أحمد أبوزيد عضو لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة إدراج قرى (الأخماس - الطرانة - أبونشابة) بالسادات ضمن مشروع الصرف الصحي وكذلك استكمال العمل بالمشروع للانتهاء من الصرف الصحي لقريتي (الخطاطبة - كفرداوود) حفاظاً على المواطنين.​