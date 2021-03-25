محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية لمواطنة بمركز ومدينة أوسيم

كتب- أحمد مسعد:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخصيص وحدة سكنية لـ "صباح أبوالعلا" من مواطني مركز ومدينة أوسيم بدلا من وحدتها السكنية التي تم إخلاؤها وذلك في إطار حرص المحافظة على الوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

جاء قرار محافظ الجيزة خلال الاجتماع الدوري للإسكان الاقتصادي والذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبدالحليم نائبة المحافظ لشئون تنمية المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا المشرف العام على الأحياء.

وأكد محافظ الجيزة، على أن الدولة لن تتوانى عن الوقوف بجانب مواطنيها وتقديم يد العون لهم وتوفير حياة كريمة.​