التنمية المحلية: بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل والمدرجة خلال الخطة التدريبية للعام المالي الحالي الأسبوع المقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر على مدار 3 أسابيع ويستفيد منها 50 متدربًا من الوزارة وجميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد صف ثان من القيادات المحلية المدربين على التعامل مع كافة المستجدات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكدا على أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الجزء الثاني التركيز علي ورش العمل ونماذج المحاكاة في جميع الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل متقدمة في مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعي وهندسة الإنسانيات.

ووجه اللواء شعراوي القائمين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم بإعدادها المتدربين مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مشددا على اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين في هذه الدورة وتكريم الأوائل فيها بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية في مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهي أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية وألا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذي عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة وألا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 3 دورات تدريبية الأولى دورة متقدمة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضي والتخطيط العمراني، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري الوحدات القروية في مجال استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 78 مستفيداً من جميع المحافظات.​