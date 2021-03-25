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للمنطبق عليهم الشروط.. متى يبدأ سداد الأقساط الربع سنوية لشقق "سكن لكل المصريين"؟

10:33 ص الخميس 25 مارس 2021
للمنطبق عليهم الشروط.. متى يبدأ سداد الأقساط الربع سنوية لشقق "سكن لكل المصريين"؟

شقق سكن لكل المصريين

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أنه بالنسبة للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إرسال رسائل نصية لهم، لتوجيههم نحو سداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقا لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات).

وأوضحت أنه يبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من أبريل 2021 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر. ​

سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين عاصم الجزار وزير الإسكان

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