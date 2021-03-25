أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي

08:41 ص الخميس 25 مارس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمن القرار الجمهورية رقم 643 لسنة 2020، الموافقة على منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وتركز الاتفاقية على تعزيز العمل على الأنشطة الشمولية والشفافية في نظام الحوكمة المصري.​

الجريدة الرسمية السيسي قرار جمهوري منحة الولايات المتحدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا