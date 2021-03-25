الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن القرار الجمهورية رقم 643 لسنة 2020، الموافقة على منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتركز الاتفاقية على تعزيز العمل على الأنشطة الشمولية والشفافية في نظام الحوكمة المصري.​