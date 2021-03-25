مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره البوروندي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي، وتصريحات الرئيس السيسي حول ملف سد النهضة، باعتبارها قضية وجودية للمصريين، فضلاً عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "سد النهضة قضية وجودية للمصريين ومتمسكون بحقوقنا المائية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، مشددًا على تمسك مصر بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأوضح السيسي أن مصر تحرص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس ندايشيمي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص بوروندي على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، فضلًا عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر البوروندية وإسهام الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية لبلاده.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الزعيمين، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مبينا توافق الإرادة السياسية للبلدين نحو تدشين مرحلة جديدة من الشراكة.

وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات ناقشت سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، مؤكدًا رؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأوضح أن المباحثات استعرضت التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكدا ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد.

وتحت عنوان "السيسي يعزي محمد بن راشد في وفاة أخيه"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له - بإذن الله - الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهاً أصدق عبارات التعازي إلى أسرة آل مكتوم الكريمة، وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" قرار البنك المركزي بتبسط فتح الحسابات، وتحت عنوان "تبسيط الحسابات للأفراد والشركات الصغيرة"، ذكرت "الأهرام" أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين، تشمل تيسيرات كبيرة للشركات المتناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى نشاط اقتصادي.

وأوضحت "الأهرام" أن الإجراءات الجديدة تمكن من فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية.

وتشمل الإجراءات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنية أو مستند رسمي لإثبات العنوان.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع ترتيبات امتحانات الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي تكون هناك جاهزية بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبي الأول، والذي سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع نتائج اجتماع تم عقده بشأن استعدادات عقد امتحان الثانوية العامة، بحضور المسئولين من الوزارتين وعدد من الجهات، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحلول الفنية المتعلقة بالأجهزة وخطوط الربط ببنك المعرفة، وسبل التأكد من ملاءمة سرعات خطوط الربط الخاصة بالمدارس وكذا إتاحة السرعات المناسبة من خلال السنترالات.

وتحت عنوان "الوزراء يوافق على خطة التنمية المستدامة الجديدة"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولي وافق أمس على خطة التنمية المستدامة التي عرضتها دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس "كورونا".

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تشير إلى أن المعدل يتراوح بين 4.1 و6% خلال العامين الحاليين والقادم.

وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث"، ذكرت الصحيفة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

وأضافت الصحيفة أن المادة (242 مكررًا) تقضي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وأوضحت أن عقوبة السجن المشدد تكون لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتحت عنوان "إغلاق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة.. وتوقف الملاحة بين الأقصر وأسوان وبحيرة ناصر"، أفادت صحيفة المصري اليوم بأن الانخفاض في درجات الحرارة استمر بحوالي 8-10 درجات مئوية اليوم، وهذا ما أعلنته الهيئة العامة لأرصاد، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وتتعرض البلاد لشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على كل الأنحاء يصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفى البحيرة، أغلقت السلطات بوغاز رشيد وميناء الصيد في قرية المعدية التابعة مركز إدكو أمام حركة الصيد. وفي القليوبية، غطت الرياح والأتربة الطرق العامة.

وفى كفرالشيخ توقفت حركة الصيد بميناء البرلس نظرا لسوء الأحوال الجوية. وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية. وتوقفت حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وبحيرة ناصر بعد تعرض أسوان لطقس غير مستقر.

وتحت عنون "وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أبريل ومايو 2021"، أفادت صحيفة المصري أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتمد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أبريل ومايو 2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتحت عنوان "الفراعنة أمام نقطة الوصول لكان"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن المنتخب الوطني يحل ضيفًا ثقيلاً على نظيره الكيني في تمام السادسة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

وأضافت الصحيفة أن الفراعنة يأملون في تحقيق الانتصار أو العودة بالتعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل رسميًا للبطولة عن المجموعة السابعة، ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 8 نقاط وهو نفس رصيد جزر القمر، ولكن منتخب مصر يتفوق بفارق الأهداف.