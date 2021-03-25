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أمطار وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

08:10 ص الخميس 25 مارس 2021
أمطار وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

أمطار

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ويسود ليلا، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 21 - 12 درجة، والإسكندرية بين 19 - 13 درجة، ومطروح بين 18 - 13 درجة، وسوهاج بين 24 - 14 درجة، وقنا بين 26 - 17 درجة، وأسوان بين 28 - 17 درجة.

سقوط أمطار طقس الخميس هيئة الأرصاد الجوية السواحل الغربية درجات الحرارة

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