سداد 180 مليار جنيه من أموال المعاشات.. 23 رقما شف تفاصيل الموازنة الجديدة
كتب- يوسف عفيفي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ويرصد مصراوي أبرز أرقام الموازنة على النحو التالي:
1-خفض العجز الكلي لنحو 6.6% من الناتج المحلي
تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي
مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج
2-
وصلت تقديرات معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لـ 5.4%
3-زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة لأكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
4-متوقع وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى 1.3 تريليون جنيه
5-معدل نمو سنوي 16.4% من الضرائب والتحصيل والسداد الإلكتروني.
6-
تحسين جودة الخدمات للمواطنين بمعدل نمو 27.6%
7- من المقدر وصول معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات لـ 110%
8-
ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%
9- زيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
10- تحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه لدعم الصناعة والتصدير
11-
متوقع وصول حجم السداد النقدي للمصدرين من21 لـ 23 مليار جنيه.
12-تحمل الموازنة من 9 لـ 10 مليارات جنيه عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي
تخصيص.
13- تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل إحلال (50-70) ألف السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
14-زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين لـ 37 مليار جنيه.
15-تخصيص 1.5 مليار جنيه حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية
16-تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات
17-تخصيص 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
18-تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة
وتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة.
19-تخصيص 1.5 مليار جنيه لمراحل (رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي)
بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
20-زيادة حافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لـ 0.5 مليار جنيه.
21-مليار جنيه إثابة للأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض والعاملون بالمبادرات
22-3.8 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي للطلاب.
23-7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي 4 محافظات.
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