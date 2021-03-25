اليوم.. مركز الإبداع الفني يبدأ عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان القومي للسينما

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، اعتبارًا من الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس 25 مارس، بحضور عدد من النقاد وصناع الأفلام.

وتبدأ العروض بالفيلم التسجيلي "رسالة لوالدي" والحائز على جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة، وفيلم "عندما يرضي الناس" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، وتدير الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وفي السادسة مساء نفس اليوم، يعرض الفيلم الروائي" عنها" الفائز بجائزة الإنتاج الثالثة وتدير الندوة الناقدة ماجدة خير الله.. فيما يعرض يوم الجمعة 26 مارس ، الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة "رمسيس راح فين"، وفيلم " المتاهة" الحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

وفي السادسة مساء نفس اليوم، يعرض الفيلم الروائي الطويل " لما بنتولد" ، الحائز علي جائزة الإنتاج الثانية، ويعقب الفيلم ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.

ويعرض يوم السبت 27 مارس، فيلم " مشوار" الحائز على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، كما يعرض فيلم " هذه ليلتي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

وفي السادسة مساء نفس اليوم، يعرض فيلم "بين بحرين" والحائز على جائزة الإنتاج الأولى، ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد نبيل.

ويوم الأحد 28 مارس، في الثالثة والنصف مساء يعرض فيلم " Bubble " والحائز على جائزة "انطون سليم" للعمل الأول "تحريك" ، كما يعرض فيلم " السيد البنفسجي" والحائز على جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك ، ويعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.

ويوم الاثنين 29 مارس، يعرض فيلم " الكيلو 64 " والحائز على جائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، فيلم " افعل شيئا يا حامد" والحائز على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، ويعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

أما الثلاثاء 30 مارس، يعرض فيلم " shattered " والحائز على جائزة أفضل فيلم تحريك، فيلم " ليل خارجي" والحائز على جوائز: الإخراج، تمثيل نساء، ملابس، الصوت، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.