الأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن مرض السل

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 5 أعراض لمرض السل (الدرن)، موضحة أن الأعراض تتمثل في (سعال مصحوب ببلغم ودم أحيانا - الضعف وفقدان الوزن - آلام في الصدر - التعرق ليلا - الحمى).

وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن مرض السل ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء، عندما يستعمل مصاب السل الرئوي أو يعطس أو يبصق.

وكشفت الوزارة عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وهم: (مرضى فيروس نقص المناعة البشري - المصابون بأمراض أخرى تضعف المناعة - من يعانون من سوء التغذية - مرضى السكر - متعاطو الكحل - المدخنون).

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن السل مرض يمكن علاجه من خلال استعمال 4 أدوية مضادة للميكروبات ويؤخذ لمدة 6 أشهر.

حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على الختان، وبمشاركة الأجهزة المعنية، بهدف القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.