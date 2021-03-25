"قومي المرأة" ينظم حملة "احميها من الختان" الأسبوع المقبل بشمال سيناء
ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري، وذلك في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وقالت إحسان داود الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على الختان، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية له.
وأضافت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة من حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على الختان، وبمشاركة الأجهزة المعنية، بهدف القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.
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