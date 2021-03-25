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كيف ينتقل مرض السُل من شخص لآخر؟.. الصحة تجيب

04:30 ص الخميس 25 مارس 2021
كيف ينتقل مرض السُل من شخص لآخر؟.. الصحة تجيب

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يكشف كيفية انتقال مرض السُل (الدرن) من شخص لآخر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن مرض السل ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء، عندما يستعمل مصاب السل الرئوي أو يعطس أو يبصق.

كيفية انتقال مرض السل

وزارة الصحة مرض السل الدرن انتقال مرض السل
Corno symptom

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