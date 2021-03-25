كيف ينتقل مرض السُل من شخص لآخر؟.. الصحة تجيب
04:30 ص الخميس 25 مارس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يكشف كيفية انتقال مرض السُل (الدرن) من شخص لآخر.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن مرض السل ينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء، عندما يستعمل مصاب السل الرئوي أو يعطس أو يبصق.
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