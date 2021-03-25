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يربط 8 مدن وينقل 500 ألف نسمة يوميا.. استمرار العمل في إنشاء القطار المكهرب "صور"

03:30 ص الخميس 25 مارس 2021
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تواصل مجموعة من الشركات الدولية والمحلية، العمل في إنشاء مشروع القطار المكهرب (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية).

وينفذ المشروع لصالح الهيئة القومية للأنفاق، تحالف كونسورتيوم (بومبادريه – شركة المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات).

ويضمن الخط الجديد سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة).

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي في أغسطس 2021، على أن يبدأ التشغيل في أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن خط القطار المكهرب يبلغ طوله 90 كم وسيخدم 30 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا.

وتشمل الأعمال المدنية على إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية مثل الرفع المساحي والتصميمات والجسات.

وتبلغ السرعة التصميمة للقطارات بالمشروع بعد تشغيله 120 كم /س، ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات: عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق 1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان.

ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي.

وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

القطار المكهرب الشركات الدولية الهيئة القومية للأنفاق تحالف كونسورتيوم
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