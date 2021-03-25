الري: إزالة 273 حالة تعدٍ على نهر النيل في 12 محافظة

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 273 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات (القليوبية - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر) خلال حملة الأربعاء؛ ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملة إلى 58 ألفًا و833 حالة تعدٍ.

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأوضحت أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".