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فيديو.. الصحة تكشف أهداف وطرق الاستفادة من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

12:44 ص الخميس 25 مارس 2021
فيديو.. الصحة تكشف أهداف وطرق الاستفادة من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

الدكتورة هالة زايد

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، فيديوجراف، يشرح أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتضمن الفيديو، التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة، وكيفية التسجيل فيها والاستفادة منها.

وزارة الصحة قوائم الانتظار فيسبوك السيسي هالة زايد

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