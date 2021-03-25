فيديو.. الصحة تكشف أهداف وطرق الاستفادة من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، فيديوجراف، يشرح أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتضمن الفيديو، التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة، وكيفية التسجيل فيها والاستفادة منها.