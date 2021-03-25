فيديو.. الصحة تكشف أهداف وطرق الاستفادة من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
12:44 ص الخميس 25 مارس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، فيديوجراف، يشرح أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.
وتضمن الفيديو، التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة، وكيفية التسجيل فيها والاستفادة منها.
الخبر التالى:40 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان