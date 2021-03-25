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الحقوق المائية والاتفاق العادل.. مصر تتمسك بـ3 مطالب في مفاوضات "سد النهضة"

12:08 ص الخميس 25 مارس 2021
الحقوق المائية والاتفاق العادل.. مصر تتمسك بـ3 مطالب في مفاوضات "سد النهضة"

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية مساء الأربعاء ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات".

واستعرض عبدالعاطي، خلال الندوة، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات.

وأكد الوزير على بعض البنود ومنها:

1- التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

2- التأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

3- التأكيد على أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.​

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية سد النهضة قضية مياه النيل

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