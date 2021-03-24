الكنيسة القبطية تختتم تدريبًا للكهنة على بناء هوية جنسية صحية
كتب- مينا غالي:
أتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع خدمة الأنبا أبرآم بكنيسة القديس مار مرقس الرسول في مصر الجديدة، تدريبًا للآباء الكهنة حول كيفية بناء هوية جنسية صحية لدى الأبناء والوقاية من المثلية الجنسية، بعنوان "أنا مين وليه؟".
شمل التدريب، الذي حضره 48 كاهنًا من إيبارشيات مختلفة، موضوعات مثل تاريخ الطب النفسي، والأسباب المحتملة للميول المثلية، وحماية الأطفال من التحرش والإساءات.
وتكون التدريب من 4 لقاءات مكثفة عبر الإنترنت استمر كل منها حوالي 8 ساعات.
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