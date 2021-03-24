أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

معيط: 10.8 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم ألبان الأطفال واستكمال التأمين الصحي

10:20 م الأربعاء 24 مارس 2021
معيط: 10.8 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم ألبان الأطفال واستكمال التأمين الصحي

محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وقال وزير المالية، إن المزايا في الموازنة الجديدة تتضمن التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم ألبان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل.

وتابع: تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.​

مصطفى مدبولي ألبان الأطفال التأمين الصحي مجلس الوزراء محمد معيط وزير المالية التأمين الصحي الشامل مبادرة الريف المصري

الخبر التالى:

وزير المالية: 37 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور وإثابة العاملين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا