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15 جامعة تتعاون مع الأوقاف في المنح المجانية للأئمة والواعظات

09:54 م الأربعاء 24 مارس 2021
15 جامعة تتعاون مع الأوقاف في المنح المجانية للأئمة والواعظات

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

وقعت وزارة الأوقاف 15 بروتوكولا مع 15 جامعة هي: عين شمس، أسوان، جنوب الوادي قنا، العريش، مطروح، سوهاج، المنوفية، بني سويف، جنوب الوادي فرع البحر الأحمر، الأقصر، بورسعيد، المنصورة، الإسكندرية، القاهرة، الفيوم)، لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن المنح تأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021.

وتابعا الوزارة: ستكون المنح مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه.​

وزارة الأوقاف الأئمة والواعظات جامعة عين شمس المنح المجانية

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