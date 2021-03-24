مقارنة بتركيا.. ساويرس يكشف سبب استقرار السياسة النقدية المصرية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجال الأعمال، إن مصر حافظت على استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي، واصفا إياه بالناجح.

وأضاف ساويرس، في تدوينة له عبر حسابه على موقع تويتر: "مصر حافظت على استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي الناجح بالمقارنة بالفوضى في تركيا التي غير رئيسها ثلاثة محافظين خلال سنة واحدة مما أدى إلى عدم استقرار بورصاتها وعملاتها وهروب المستثمرين".