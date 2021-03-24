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وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

08:00 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

محمد معيط وزير المالية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح الوزير، أن جهود الحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

وتابع معيط، أنه قد تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.

زيادة المعاشات محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة

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