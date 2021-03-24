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خلية النحل.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

07:38 م الأربعاء 24 مارس 2021
خلية النحل.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة الموافق 24 مارس.

وقال تادرس لـ"مصراوي"، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء وحتى غروب المشهد في الثالثة من صباح اليوم التالي، وصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب أو نظارة معظمة.

وأشار تادرس، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي.

الحشد النجمي خلية النحل القمر البحوث الفلكية

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