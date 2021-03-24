وزير التعليم: لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل
كتب- مصراوي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، "ولا يجب الإسقاط عليها"، لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي.
وأضاف وزير التربية والتعليم - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن "الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز ولكن لن يمكن الولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".
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