عمرو أبوالعينين رئيسا للقابضة لمصر للطيران خلفا لرشدي زكريا
كتب- محمد عبيد:
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف الطيار عمرو أبوالعينين بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا للطيار رشدي زكريا، والذي تقدم بطلب إعفاء من منصبه نظرا لظروف صحية.
وقال بيان لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء: تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالشكر والتقدير للطيار رشدي زكريا وذلك على جهوده خلال فترة رئاسته للشركه القابضة لمصر للطيران.
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