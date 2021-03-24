الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن إطلاق سلسلة حفلات ربيع 2021‎

كتب- محمد نصار:



نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أول أمس، سلسلة مناقشات المائدة المستديرة للإعلاميين عبر الإنترنت للإعلان عن أحدث مبادرات برنامج الموسيقي بالجامعة وإطلاق "سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021" بالبث المباشر، والتي ينظمها برنامج الموسيقى بقسم الفنون بالجامعة.

وتحدث في النقاش تشيلسي جرين، مدير برنامج الموسيقى بالجامعة وأستاذ مشارك الموسيقى، وأشرف فؤاد مدير لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة والأستاذ المساعد، ونسمة محجوب، عضو لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة ومغنية وأستاذ مساعد، وتسنيم العايدي، الطالبة بقسم الموسيقى، تخصص تكنولوجيا موسيقية وأداء.

وأعقب النقاش بث مباشر لأعمال مختارة من الموسيقى العربية لرواد مصريين من القرن التاسع عشر حتى منتصف الستينات من القرن العشرين بالإضافة إلى مزيج من الأشكال الموسيقية العربية.