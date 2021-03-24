السيسي يُعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أخيه
كتب- محمد نصار:
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة أخيه.
وأعرب السيسي، حسبما أفاد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية.
وقد وجه الرئيس أصدق عبارات التعازي إلى أسرة آل مكتوم وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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