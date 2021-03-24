الحكومة توافق على إصدار عملات معدنية بمناسبة البدء في مشروع تطوير الريف المصري

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء.

وقد وافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء في المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، في شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة. ​