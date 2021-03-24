تركي آل الشيخ ينشر صورة برفقة الشيخ زايد بن حمدان: أتشرف بلقاء الأبطال

كتب- مصراوي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان، الذي أصيب خلال مشاركته في عاصفة الحزم باليمن في 2017، وعلق قائلا: أتشرف بلقاء الأبطال.

والشيخ زايد، هو نجل الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وحفيد مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشارك ضمن قوات التحالف العربي في حملة عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن وأصيب خلال إحدى العمليات.

وكتب تركي آل الشيخ على الصورة: "أتشرف دائماً بلقاء الأبطال والفرسان والشجعان، اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان، الذي أسعد دائماً برؤيته، من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز، وكأني ألعب شطرنج معاه ... باختصار إذا شفته أكون سعيد، والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخيه تركي".

كان النقيب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، شارك في قوة الإمارات في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، وأصيب في تحطم المروحية التي كانت تقله أثناء تنفيذ مهمة عسكرية في محافظة "شبوة"، في 2017.

والشيخ زايد بن حمدان من مواليد 4 أبريل 1990. وتخرج في كلية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة عام 2009. وجذب زايد بن حمدان الأنظار خلال مراسم توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019. وشارك ضمن الوفد الإماراتي على كرسي متحرك.