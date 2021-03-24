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محافظ الجيزة يوقع غرامات على الشركة المسؤولة عن رصف شارع الوحدة

04:48 م الأربعاء 24 مارس 2021
محافظ الجيزة يوقع غرامات على الشركة المسؤولة عن رصف شارع الوحدة

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- مصراوي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع الحيوية بأحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكيد على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بتوقيع الغرامات على الشركة المسند اليها أعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بحى شمال لعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

كما قرر المحافظ مجازاة المهندس المسئول عن أعمال الإشراف لتقاعسه عن أداء العمل المكلف به على أكمل وجه .. مشددآ على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني ومتابعة المشروعات الجارية على أرض الواقع.

ووجه المحافظ كذلك رئيس حى العجوزة بطلاء واجهات المبانى المطلة على النيل لتحسين الرؤية البصرية للمترددين على هذا الشارع الهام من خلال شركة متخصصة.

كما وجه المحافظ برفع أحد الأكشاك بشارع النيل لما تعكسه من مظهر غير حضاري وكذا تقليم الأشجار التي تحجب رؤية النيل على أن تتم أعمال التقليم بصورة جمالية لكي تتماشى مع التطوير.

وشدد راشد، على الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير شارع النيل بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات لما للشارع من أهمية سياحية ومرورية وتلافي بعض الملاحظات في أسرع وقت ممكن للانتهاء من تطوير الشارع طبقا للخطة الزمنية المحددة مع رفع جميع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير وإضاءة الشارع للتيسير على قائدي المركبات وعدم عرقلة حركة المرور.

رافق المحافظ، خلال جولته، علاء بدران السكرتير العام، المهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة.

أحمد راشد مشروعات الرصف الجيزة شارع الوحدة الدقي

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