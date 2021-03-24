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الرئيس السيسي يهنئ اليونان بذكرى يوم الاستقلال

04:16 م الأربعاء 24 مارس 2021
الرئيس السيسي يهنئ اليونان بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى كاترينا ساكيلا روبلو رئيس جمهورية اليونان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس السيسي اليونان ذكرى يوم الاستقلال برقية تهنئة

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