الرئيس السيسي يهنئ اليونان بذكرى يوم الاستقلال

كتب- مصراوي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى كاترينا ساكيلا روبلو رئيس جمهورية اليونان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.