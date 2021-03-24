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لمناقشة قضية التحرش في مصر.. مسرح الجامعة الأمريكية يعرض "مش ذنبك"

04:12 م الأربعاء 24 مارس 2021
لمناقشة قضية التحرش في مصر.. مسرح الجامعة الأمريكية يعرض "مش ذنبك"

الجامعة الأمريكية

كتب- مصراوي:

يعرض برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يومي الثلاثاء والأربعاء 30- 31 مارس الجاري، مسرحية "مش ذنبك"، لمناقشة قضية التحرش الجنسي في مصر من خلال وجهات نظر مختلفة.

أعد المسرحية مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخريجى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتتكون من خمس مسرحيات قصيرة تناقش كل منها وجهة نظر مختلفة للقضية.

وتكشف المسرحيات الخمسة عن منظور مختلف للتحرش الجنسي في مصر من خلال النظر إلى العلاقات داخل العائلات و بين الأزواج، والمارة، والضحايا والجناة، والرجال والنساء، والقوة والعجز.

وتتعامل كلٍ مسرحية مع جانب مختلف من هذه القضية بما في ذلك منظور الأسرة وصدام الطبقات الاجتماعية في مصر ورفض الافتراض الشائع بأن ضحايا التحرش هم المخطئون.

المسرحية رؤية الدكتورة جيليان كمبانا، أستاذة المسرح بالجامعة والدكتورة دينا أمين، مدير برنامج المسرح، اشترك في كتابة النص 7 طلاب وخرجين من الجامعة وهم يحيي عبدالغني و نوران مرسي و نور الكابتن و عمر عمر و نور ابراهيم و مروان جبلاوي و بسنت فهيم.

جدير بالذكر أن هذا العمل يضم أكثر من ٦٠ طالبا وخريج ساهموا في الإخراج والتصميم والإدارة والتمثيل.

الجامعة الأمريكية مسرح الجامعة الأمريكية قضية التحرش مسرحية مش ذنبك

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