اعتبار مشروعات تحلية المياه ببعض مدن شمال سيناء "مشروعات قومية"
كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، بشأن اعتبار مشروعات محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع وأبو رديس وطابا وشرم الشيخ ونبق بمحافظة جنوب سيناء، المسند تنفيذها إلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.
وجاءت المادة الثانية ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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