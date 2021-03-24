مناقشة "حياة كريمة" واختيار القرى الأشد فقرًا.. "تضامن النواب" تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

كتب- مصراوي:

أعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي لرئيس لجنة تضامن النواب، اليوم الأربعاء، عقد اللجنة ثلاثة اجتماعات، الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وأضاف قنديل أن الاجتماع الأول، الأحد المقبل، ويتضمن مناقشة مبادرة حياة كريمة؛ بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا والخطط الزمنية لتغطية كل القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتم توجيه الدعوة إلى وزراء (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية).

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس لجنة تضامن النواب إلى أن الاجتماع الثاني الإثنين المقبل، عقب الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1 فبراير ۲۰۲۱، ونتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتابع قنديل بأن الاجتماع الثالث، الثلاثاء المقبل، عقب الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير ۲۰۲۱، ونتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.